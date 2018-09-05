Андрей Бабиш и Ангела Меркель не пришли к консенсусу в вопросе перераспределения беженцев

Катерина Айзпурвит
05-09-2018 oбновлено
Версия для печати
Подписаться на RSS

В ходе пресс-конференции в Берлине, которую по итогам переговоров провели премьер-министр ЧР Андрей Бабиш и канцлер ФРГ Ангела Меркель, оба политика сообщили, что не пришли к консенсусу в вопросе перераспределения беженцев между странами-членами Евросоюза. Как отметила Ангела Меркель, эта проблема остается спорным пунктом в отношениях между Чехией и Германией.

По мнению канцлера, невозможно возлагать всю ответственность за беженцев, прибывающих в Италию, на эту страну. Глава чешского правительства придерживается иной точки зрения, указывая, что Евросоюз должен искать другое решение, чем распределение этих мигрантов между членами ЕС. «Мы должны бороться с нелегальной миграцией, невозможно, чтобы в Европе действовали две различные системы», – подчеркнул Андрей Бабиш, указав также, что «сейчас Европа должна определить, где будет защищать Европейский континент».

В целом канцлер ФРГ охарактеризовала отношения между двумя странами как «великолепные на политическом, общественном и экономическом уровне». Андрей Бабиш, со своей стороны, также отметил высокий уровень чешско-немецких отношений.

Катерина Айзпурвит
05-09-2018 oбновлено
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Любомир Метнарж, Ян Гамачек, Андрей Бабиш, Милош Земан и Радек Вондрачек, фото: ЧТK

Антироссийские санкции – Чехия держит курс Евросоюза

«Введенные Европейским союзом после аннексии украинского Крыма антироссийские санкции не потеряли своего обоснования» – таково мнение…
Фото: Штепанка Будкова, Чешское радио

Социальное жилье – законодательный фундамент или дотационные подпорки

Почти 80 миллиардов крон (3,1 миллиарда евро) намерено чешское правительство инвестировать в строительство жилья для социально слабых…
Фото: Donald Judge, Flickr, CC BY 2.0

Милош Земан на стороне коммунистов – поддержал налогообложение церкви

Президент Чехии отказался от своей нейтральной позиции по вопросу церковной реституции и поддержал коммунистическое предложение по введению…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 