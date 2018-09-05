Андрей Бабиш и Ангела Меркель не пришли к консенсусу в вопросе перераспределения беженцев

В ходе пресс-конференции в Берлине, которую по итогам переговоров провели премьер-министр ЧР Андрей Бабиш и канцлер ФРГ Ангела Меркель, оба политика сообщили, что не пришли к консенсусу в вопросе перераспределения беженцев между странами-членами Евросоюза. Как отметила Ангела Меркель, эта проблема остается спорным пунктом в отношениях между Чехией и Германией.

По мнению канцлера, невозможно возлагать всю ответственность за беженцев, прибывающих в Италию, на эту страну. Глава чешского правительства придерживается иной точки зрения, указывая, что Евросоюз должен искать другое решение, чем распределение этих мигрантов между членами ЕС. «Мы должны бороться с нелегальной миграцией, невозможно, чтобы в Европе действовали две различные системы», – подчеркнул Андрей Бабиш, указав также, что «сейчас Европа должна определить, где будет защищать Европейский континент».

В целом канцлер ФРГ охарактеризовала отношения между двумя странами как «великолепные на политическом, общественном и экономическом уровне». Андрей Бабиш, со своей стороны, также отметил высокий уровень чешско-немецких отношений.