Аналитики считают, что в 2020 г. Россия будет распространять дезинформацию об экологии, 5G и выборах

Издание Deník N приводит прогнозы аналитиков, которые считают, что основными темами кампаний по дезинформации, которые в 2020 г. будет проводить Россия, станут экология, технологии 5G и выборы в различных странах. Чешские специалисты считают, что «Кремль будет стараться больше скрывать себя как источник лживых сообщений».

«Дезинформаторы попытаются получить выгоду от любой неоднозначной внутренней или политической темы, которая потенциально способна расколоть общество. Внутри Чехии, вероятно, будет продолжаться негативные оценки протестов против правительства Андрея Бабиша», – цитирует издание сотрудника Prague Security Studies Institut Йонаша Сыроватку.