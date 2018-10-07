Аналитики: Ослабление экстремистов принесет экономике пользу

То, что в результате муниципальных выборов в Чехии сдали свои позиции политические партии, чьи программы приближаются к границе экстремизма, а укрепились центристские и правые партии, может создать более благоприятную атмосферу для дальнейшего экономического развития страны, считают аналитики, опрошенные информационным агентством ČTK. Специалисты ожидают расширения международных инвестиционных потоков.

Одновременно аналитики обращают внимание на то, что в целом ряде городов и сел победителями являются непарламентские партии и движения, что способно усложнить реализацию некоторых крупных проектов. Однако опрошенные ČTK специалисты уверены, что прямого влияния на экономику государства результаты муниципальных выборов иметь не будут.