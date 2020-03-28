Архив передач

Амнистии не будет

Антон Каймаков
28-03-2020
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Президент Чешской Республики Милош Земан отверг предложение об объявлении амнистии для осужденных, лишенных свободы за менее значительные преступления. Предложение поступило от юриста Петра Томана, представляющего адвокатскую контору «Томан, Деваты и партнеры» (Toman, Devátý a partneři). Петр Томан считает, что амнистия в актуально сложившейся в стране ситуации облегчит положение семей осужденных.

Глава Чехии придерживается иного мнения, сообщил СМИ пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. В отличие от двух своих предшественников, подчеркнул пресс-секретарь, Милош Земан является противником проведения амнистий. К тому же, учитывая эпидемию коронавируса и актуальное экономическое положение страны, выдвинутое предложение об амнистии глава Чехии считает вредным.

 
 
 
 
 
 
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