Амнистии не будет

Президент Чешской Республики Милош Земан отверг предложение об объявлении амнистии для осужденных, лишенных свободы за менее значительные преступления. Предложение поступило от юриста Петра Томана, представляющего адвокатскую контору «Томан, Деваты и партнеры» (Toman, Devátý a partneři). Петр Томан считает, что амнистия в актуально сложившейся в стране ситуации облегчит положение семей осужденных.

Глава Чехии придерживается иного мнения, сообщил СМИ пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. В отличие от двух своих предшественников, подчеркнул пресс-секретарь, Милош Земан является противником проведения амнистий. К тому же, учитывая эпидемию коронавируса и актуальное экономическое положение страны, выдвинутое предложение об амнистии глава Чехии считает вредным.