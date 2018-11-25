Amnesty International призывает Чехию и страны Европы модернизировать уголовные статьи, карающие за насилие

Антон Каймаков
25-11-2018
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Международная правозащитная организация Amnesty International критикует европейские страны, включая Чехию, за устаревшее уголовное законодательство. AI обращает внимание на то, что лишь в 8 из 31 государства, охваченного аналитическим исследованием, уголовные статьи определяют изнасилование на основе наличия или отсутствия согласия с сексуальным контактом обоих партнеров.

По мнению неправительственной правозащитной организации, несовершенство законов и «опасная политика списывания вины на жертвы» способствует безнаказанности виновников изнасилований. Свое требование Amnesty International опубликовала в канун Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечающегося ежегодно 25 ноября.

 
 
 
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