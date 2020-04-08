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Американская компания построит в Чехии завод по производству респираторов

Эва Туречкова
08-04-2020
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Американская компания Honeywell построит в Чехии завод по производству респираторов, который будет ежемесячно выпускать пять миллионов единиц этого средства индивидуальной защиты. Строительные работы рассчитаны на 4 месяца.

Договор между представителями чешского правительства и фирмой Honeywell будет подписан в ближайшие дни, сообщил министр промышленности и транспорта Карел Гавличек. Инвестиции со стороны Чехии не предполагаются, но государство обяжется покупать часть готовой продукции. Американская компания работает на чешском рынке не первый год и обладает достаточно крупным производственным потенциалом. Завод будет открыт в г. Оломоуц и трудоустроит 300 человек, заявил министр Гавличек.

 
 
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