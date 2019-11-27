Aмериканская компания Facebook купила чешскую игровую студию Beat Games

Aмериканская компания Facebook купила чешскую студию для разработки новых игр Beat Games, создавшую, кроме прочего, успешную игру в виртуальной реальности Beat Saber. Разработчиками видеоигры являются двое словаков Ян Илавский и Владимир Гринчар и чех Ярослав Бек.

В апреле 2019 года Beat Saber удостоилась премии как лучшая чешская игра 2018 года и является в своей категории самой продаваемой видеоигрой в мире.

Как сообщил в пресс-релизе представитель крупнейшей социальной сети в мире Mайк Верду, разработчик Beat Games станет частью студии Oculus, владельцем которой является Facebook, в качестве «независимо управляемого филиала» с штаб-квартирой в Праге.