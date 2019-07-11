Алкоголь и сигареты будут дорожать

Ирина Ручкина
11-07-2019
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Акцизный налог на спиртные напитки и табачные изделия, вероятно, возрастет. Вечером в среду, 10 июля, палата депутатов Чехии поддержала новую налоговую программу, которая предусматривает увеличение и других налогов, например, на азартные игры. Основная цель, по мнению разработчиков, заключается в ограничении доступности сигарет и алкоголя. Однако оппозиционные депутаты обвиняют правительство в том, что единственная причина повышения налога – поиск денег для госбюджета. Перед вступлением в силу нововведение должно быть рассмотрено и одобрено Бюджетным комитетом Нижней палаты парламента ЧР. По подсчетам Министерства финансов, эти меры принесут в госбюджет в 2020 и 2021 годах более 10 миллиардов крон.

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