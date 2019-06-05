Актуальная ситуация позволяет соблюсти рамки дефицита госказны, считают специалисты Национального бюджетного совета

Объемы притока налоговых средств в государственную кассу Чешской Республики позволяют соблюсти запланированную сумму бюджетного дефицита на 2019 год. Об этом заявлено в квартальном отчете Национального бюджетного совета Чехии. Ранее была опубликована информация, что актуальная сумма бюджетного дефицита, по майским данным, достигает почти 51 миллиарда крон (почти 2 миллиарда евро) при годовом плане в объеме 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро).

Как подчеркивают специалисты Совета, соблюсти бюджетные рамки можно только в случае неизменности показателей притока налоговых доходов. В случае ухудшения ситуации, итоговые показатели будут выше плановых. В квартальном отчете Национального бюджетного совета также сказано, что в текущем году, в отличие от прошлого, Чехия уже не может рассчитывать на то, что в результате сумма дефицита будет ниже запланированной. В 2018 году итоговый показатель был лучше планового на 2,9 миллиарда крон (111,5 миллиона евро).