Актуальная ситуация позволяет соблюсти рамки дефицита госказны, считают специалисты Национального бюджетного совета

Антон Каймаков
05-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Объемы притока налоговых средств в государственную кассу Чешской Республики позволяют соблюсти запланированную сумму бюджетного дефицита на 2019 год. Об этом заявлено в квартальном отчете Национального бюджетного совета Чехии. Ранее была опубликована информация, что актуальная сумма бюджетного дефицита, по майским данным, достигает почти 51 миллиарда крон (почти 2 миллиарда евро) при годовом плане в объеме 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро).

Как подчеркивают специалисты Совета, соблюсти бюджетные рамки можно только в случае неизменности показателей притока налоговых доходов. В случае ухудшения ситуации, итоговые показатели будут выше плановых. В квартальном отчете Национального бюджетного совета также сказано, что в текущем году, в отличие от прошлого, Чехия уже не может рассчитывать на то, что в результате сумма дефицита будет ниже запланированной. В 2018 году итоговый показатель был лучше планового на 2,9 миллиарда крон (111,5 миллиона евро).

Антон Каймаков
05-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 