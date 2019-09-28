Активисты вывесили на памятнике св. Вацлаву в Праге транспарант для привлечения внимания к проблемам климата

Катерина Айзпурвит
28-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Утром 28 сентября группа активистов при помощи подъемника прикрепила на конную статую св. Вацлава на Вацлавской пл. Праги транспарант с надписью: «Не дадим погибнуть себе и потомкам нашим». Ответственность за акцию взяла на себя группа Extinction Rebellion, которая хотела таким образом привлечь внимание к проблемам экологии и климатических изменений.

Полиция несколько раз призвала активистов снять транспарант, установка которого была незаконна. Члены Rebellion сделали это лишь после приезда пожарных. Двое мужчин и одна женщина были доставлены в отделение полиции для дачи объяснений по поводу проведения неразрешенной акции.

Слова, написанные на транспаранте, являются перефразировкой известного Святовацлавского хорала. 28 сентября в Чехии отмечается день памяти св. Вацлава, являющийся государственным праздником - Днем чешской государственности.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 