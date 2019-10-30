Архив передач

Aктивисты требуют «конца эпохи угледобычи» и не покидают шахту на севере Чехии

Лорета Вашкова
30-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Уже второй день восемь активистов протестует вблизи города Мост против возможной продажи электростанции Počerady компании Sev.en Energy, которую, видимо, планирует энергохолдинг ČEZ.

Активисты, требующие отказаться от угледобычи, закрыть электростанции Počerady a Chvaletice, а также шахту Vršany, переночевали на экскаваторе в этой шахте, где появились во вторник в 06:00. В шахту также прибыли полицейские.

«За два дня здесь ничего не изменилось, активисты остаются на своих местах, как и стражи порядка», - сообщила ЧТК пресс-секретарь Северо-чешской полиции Алена Бартошова.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 