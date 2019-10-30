Aктивисты требуют «конца эпохи угледобычи» и не покидают шахту на севере Чехии

Уже второй день восемь активистов протестует вблизи города Мост против возможной продажи электростанции Počerady компании Sev.en Energy, которую, видимо, планирует энергохолдинг ČEZ.
Активисты, требующие отказаться от угледобычи, закрыть электростанции Počerady a Chvaletice, а также шахту Vršany, переночевали на экскаваторе в этой шахте, где появились во вторник в 06:00. В шахту также прибыли полицейские.
«За два дня здесь ничего не изменилось, активисты остаются на своих местах, как и стражи порядка», - сообщила ЧТК пресс-секретарь Северо-чешской полиции Алена Бартошова.
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Трансплантация донорского сердца без его остановки