Активисты Greenpeace прервали заседание чешской энергетической компании ČEZ

Шесть активистов общества по защите природы Greenpeace ворвались в зал Конгресс-центра в Праге, где проходило общее собрание чешского энергетического гиганта ČEZ. Еще двадцать протестующих собралось у входа в зал. Экологи развернули транспаранты с требованием остановить продажу ТЭЦ «Почерады», которую Greenpeace считает главным источником загрязнения воздуха в Чешской Республике.

По данным организации, ČEZ планирует продать ТЭЦ «Северной энергетической компании», что продлило бы срок эксплуатации электростанции еще на несколько лет.