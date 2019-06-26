Активисты Greenpeace прервали заседание чешской энергетической компании ČEZ

Катерина Айзпурвит
26-06-2019
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Шесть активистов общества по защите природы Greenpeace ворвались в зал Конгресс-центра в Праге, где проходило общее собрание чешского энергетического гиганта ČEZ. Еще двадцать протестующих собралось у входа в зал. Экологи развернули транспаранты с требованием остановить продажу ТЭЦ «Почерады», которую Greenpeace считает главным источником загрязнения воздуха в Чешской Республике.

По данным организации, ČEZ планирует продать ТЭЦ «Северной энергетической компании», что продлило бы срок эксплуатации электростанции еще на несколько лет.

 
 
 
 
 
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