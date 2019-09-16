Активист, не согласный с переносом памятника маршалу Коневу, приковал себя цепью к монументу

Во второй половине дня 16 сентября на площади Интербригады в районе Прага-6 активист приковал себя цепью к монументу советскому маршалу Ивану Коневу, который районные власти планируют перенести в другое место. Прибывшая на место полиция проверила документы протестующего, после чего уехала. Активист планировал проведение своей манифестации в течение одного вечера.

«Действия представителей администрации Праги-6 излишне разжигают эмоции там, где этого делать не следует. У нас в Чешской Республике и так достаточно забот», – заявил приковавший себя к монументу мужчина. О несогласии активиста с переносом памятника сообщает сайт Seznam.cz.

Монумент с гранитным постаментом и бронзовой скульптурой, воздвигнутый а Праге в 1980 г. в честь командующего 1-м Украинским фронтом Ивана Конева, неоднократно обливали краской. Последние недели августа и сентября 2019 года ознаменовались острой дискуссией о дальнейшем нахождении памятника на территории шестого района Праги. Категорическое несогласие с перемещением скульптуры маршала Конева неоднократно выражала российская сторона, как на уровне посольства РФ, так и на уровне Минкульта России.