Акция «Возвращение имен» проводится по инициативе общества Gulag.cz, фестиваля Kulturus и «Мемориала ЧР»

Акция «Возвращение имен», которая проводится 29 октября ежегодно одновременно во многих городах по всей России, в Праге состоится по инициативе общества Gulag.cz, фестиваля Kulturus и общества «Мемориал Чешская Республика». За минувшие годы к памятной акции «Возвращение имен» постепенно присоединились Варшава, Вашингтон и Лондон. Прага присоединяется к международной инициативе уже во второй раз, так как среди миллионов жертв советского террора оказались тысячи чехов и чехословацких граждан.

У подножья пражского мемориала жертвам коммунистических репрессий участники акции вспомнят о многих чехах, невинных жертвах государственного террора в СССР. В рамках акции будут зачитаны имена документально подтвержденных чешских и чехословацких жертв, погибших в СССР.

Организаторы мероприятия опираются на публикацию проф. Мечислава Борака, подтвердившего около 1300 фактов расстрела чехов и чехословаков в СССР (см. книги «Скрытые казни» (Zatajené popravy), «Московские кладбища» (Moskevská pohřebiště), проект «Чешские следы в ГУЛАГе» (České stopy v Gulagu - http://gulag.szmo.cz/obeti/popraveni.html), а также на данные проекта по исследованию репрессированных в СССР чехословаков, которое осуществляет чешский Институт по изучению тоталитарных режимов.