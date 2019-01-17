Agrostroj Pelhřimov запустит первую очередь российского завода до конца 2019 года

Чешская компания Agrostroj Pelhřimov запустит первую очередь строящегося завода сельхозтехники в Бобровском районе Воронежской области до конца года. Фирма отставала от графика строительства на два-три месяца, но к концу 2018 года смогла ликвидировать отставание.

Планы по строительству российского предприятия представители Agrostroj Pelhřimov впервые озвучили в 2013 году. В июле 2018 года глава чешской компании Лубомир Стокласек пообещал вложить около 1 млн евро в подготовку кадров для нового завода.