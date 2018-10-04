AGRAS Želatovice построит завод в Казахстане

Чешская компания AGRAS Želatovice выразила заинтересованность в реализации проекта по производству сиропа из сорго в Казахстане. Строительство завода оценивается в 20 млн долларов. Об этом было объявлено на Международном инвестиционном и туристском форуме «Древний Туркестан – новые возможности», который проходит в городе Туркестан.

AGRAS Želatovice занимается выращиванием зерновых, рапса, кукурузы, мака и других культур. Компания также является одним из основных производителей хмеля в Чехии. Штат сотрудников AGRAS Želatovice составляет 70 человек.