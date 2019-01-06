Аграрная торговля в минусе

По оценкам Сельскохозяйственного союза Чешской Республики аграрная внешняя торговля страны за прошедший год может представить рекордный дефицит, который превысит 36 миллиардов крон (около 1,41 миллиардов евро). Данный результат станет худшим с 2011 года. Объем импорта сельскохозяйственных товаров с января по октябрь 2018 года составил 186,9 миллиардов крон (около 7,3 миллиардов евро), в то время как экспортировалось товаров на сумму всего 154,3 миллиарда крон (6 миллиардов евро). Таким образом, к концу октября дефицит составил уже почти 32,7 миллиардов крон (1,28 миллиарда евро).

Несмотря на усилия государства, по данным Сельскохозяйственного союза, структура международной торговли не улучшается. Чешская Республика экспортирует в основном сырье, например, зерно, а импортирует товары с более высокой добавленной стоимостью, такие как мясные и молочные продукты.