Агентство STEM/MARK назвало самых популярных чешских политиков

Эва Туречкова
02-11-2018
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Среди членов правительства и председателей политических партий, самым популярным политиком в Чехии остается премьер Андрей Бабиш (50%), сообщает агентство STEM/MARK по результатам октябрьского опроса общественного мнения.

На втором месте – глава Пиратской партии Иван Бартош (41%), чья популярность выросла, по сравнению с данными за июнь, на целых 5%. В первую троицу входит еще и председатель партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура (36%).

Опрос проводился с 9 про 24 октября, участие в нем приняли 1011 респондентов.

 
 
 
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