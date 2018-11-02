Агентство STEM/MARK назвало самых популярных чешских политиков

Среди членов правительства и председателей политических партий, самым популярным политиком в Чехии остается премьер Андрей Бабиш (50%), сообщает агентство STEM/MARK по результатам октябрьского опроса общественного мнения.
На втором месте – глава Пиратской партии Иван Бартош (41%), чья популярность выросла, по сравнению с данными за июнь, на целых 5%. В первую троицу входит еще и председатель партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура (36%).
Опрос проводился с 9 про 24 октября, участие в нем приняли 1011 респондентов.
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