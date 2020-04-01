Агентство STEM: движение ANO сохраняет свои позиции

Согласно данным агентства STEM, если бы парламентские выборы проходили в марте 2020 года, победителем с 30,8% голосов стало бы входящее в правящую коалицию движение ANO, лидером которого является премьер Андрея Бабиш. Второе место со значительным отрывом, набрав 15,2% голосов, заняли бы «Пираты», третье с 11,8% – гражданские демократы (ODS).

Оппозиционная партия TOP 09 не прошла бы в новый состав парламента. Опрос проводился в первой стадии распространении коронавируса, когда в Чешской Республике еще не было введено ЧП. В Нижнюю палату парламента прошли бы восемь политических субъектов.