Агентство CzechInvest в 2018 г. способствовало заключению сделок на 37 миллиардов крон

Эва Туречкова
02-09-2019
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Национальное агентство по поддержке бизнеса и инвестиций CzechInvest в прошлом году стало посредником при заключении сделок на общую сумму 36,7 миллиарда крон. Каждый пятый проект был ориентирован на новейшие технологии и их разработку, сообщила пресс-секретарь CzechInvest Петра Сивова. В межгодовом сравнении, однако, наблюдается спад на 26 миллиардов крон. Впервые за последние пять лет количество проектов опустилось ниже сотни.

Среди зарубежных инвесторов преобладают предприниматели из Германии, Японии и Великобритании. Четвертое место занимает Китай.

 
 
 
 
 
 
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