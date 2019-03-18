Агентство ČTK просит граждан предоставить фотографии «бархатной» революции 1989 г. из семейных архивов

Агентство ČTK предлагает гражданам предоставить из своих домашних архивов фотографии, запечатлевшие события 1989 года. В рамках проекта «Мгновения "бархатной" революции» агенство хочет дополнить эти страницы чешской истории новыми изображениями, помимо широко известных фотографий народных толп на Вацлавской площади.

Как сообщает ČTK, цель проекта - собрать фотографии как самих драматических потрясений осени 1989 года, так и предшествовавших событий, например, выступления в августе 1988 года, «Неделя Палаха» в январе 1989 года, "трабанты", которые бросали на улицах Праги люди, бежавшие из ГДР на Запад. Собранные материалы будут представлены на специальной выставке.