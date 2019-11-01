Архив передач

Агентство ЧТК открыло в Праге уличную фотовыставку, посвященную 30-летию «бархатной» революции

Катерина Айзпурвит
01-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В пешеходной зоне в центре Праги открылась фотовыставка, которую информационное агентство ЧТК подготовило к 30-й годовщине «бархатной» революции. На улице На Пршикопе можно увидеть 157 фотографий из архивов ЧТК, музеев и частных коллекций, запечатлевших события ноября 1989 года, которые привели к падению в Чехословакии социалистического режима.

Помимо кадров протестных демонстраций и забастовок, на выставке «Мгновения "бархатной" революции» представлены фотографии студентов, актеров и членов Гражданского форума, а также серию снимков, на которых представлен Вацлав Гавел, свержение коммунистических символов и первые свободные выборы.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 