Агентство ЧТК открыло в Праге уличную фотовыставку, посвященную 30-летию «бархатной» революции

В пешеходной зоне в центре Праги открылась фотовыставка, которую информационное агентство ЧТК подготовило к 30-й годовщине «бархатной» революции. На улице На Пршикопе можно увидеть 157 фотографий из архивов ЧТК, музеев и частных коллекций, запечатлевших события ноября 1989 года, которые привели к падению в Чехословакии социалистического режима.

Помимо кадров протестных демонстраций и забастовок, на выставке «Мгновения "бархатной" революции» представлены фотографии студентов, актеров и членов Гражданского форума, а также серию снимков, на которых представлен Вацлав Гавел, свержение коммунистических символов и первые свободные выборы.