Афганистан направил в Чехию дипломатическую ноту

Афганистан направил в Чешскую Республики дипломатическую ноту, касающуюся смерти чешских солдат, произошедшей на территории страны в прошлом году. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел ЧР Зузана Штихова подтвердила информацию на сайте Чешского радио iROZHLAS.cz. По ее словам, детали ноты не могут быть раскрыты по политическим соображениями. Сервер iROZHLAS.cz предполагает, что нота связана с совместной чешско-американской операцией против пособника террориста, убившего в августе трех чешских солдат.

Как сообщил iROZHLAS, над ответом на ноту Афганистана работает министерство иностранных дел совместно с министерством обороны.

Напомним, что во второй половине прошлого года чешские солдаты оказались в центре военных действий в Афганистане. Трое солдат погибли в августе после взрыва террористов-смертников. В октябре патруль, атакованный бомбардировщиками, заряженными взрывчаткой, были ранены еще пятеро. И всего через несколько месяцев на территории военной базы афганский солдат застрелил чешского военного кинолога Томаша Прохазку.