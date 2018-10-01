Аэропорт в Пардубице закрылся на ремонт, рейсы из России направляются в Прагу

В военном аэропорту Пардубице, который обслуживает также гражданские рейсы, в понедельник остановилось воздушное движение. Аэродром закрыт на ремонт до начала декабря. Часть рейсов, в том числе на российском направлении, осуществляется из Праги, другие были отменены.

В аэропорту начался капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, длина которой составляет 2500 м, а ширина – 75 метров. Стоимость работ оценивается в 40 миллионов крон (1,6 миллиона евро), сообщил заместитель начальника аэропорта Ярослав Вилдман.