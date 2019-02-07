Aero Vodochody уволит около 200 сотрудников

Тимур Кашапов
07-02-2019
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Производитель самолетов Aero Vodochody объявил о грядущем сокращении штата организации из-за потери важного заказа. Об этом говорится в письме генерального директора Aero Vodochody Джузеппе Джордо сотрудникам, сообщает газета Hospodářské noviny. По информации издания, американская компания Sikorsky отказалась от покупки кабин для вертолетов UH-60M Black Hawk.

В настоящее время на Aero Vodochody работает около 2 тыс. человек, 10% из которых, как ожидается, будет уволено. Под сокращение попадет не менее 200 сотрудников, прежде всего, предпенсионного возраста.

 
 
 
 
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