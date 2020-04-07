Адвокаты подали жалобу на ведущих политиков ЧР из-за их решений в период ЧП

Адвокаты из Брно Давид Загмунский и Вендула Закуменска подали заявление в суд на премьер-министра Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха, министра внутренних дел и действующего главу Кризисного штаба Яна Гамачека (ČSSD) и эпидемиолога Романа Примула, который первым возглавлял Кризисный штаб в начале эпидемии. В связи с объявлением чрезвычайного положения адвокаты обвинили политиков в ряде преступлений, таких как распространение вируса, нарушение прав и свобод граждан, а также в халатности, т.е в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе (например, недобросовестная закупка медицинских изделий), что привело к угрозе для всего общество. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил Давид Загмунский в интервью Чешскому информационному агентству ČTK.

«Я считаю, что сегодняшнее заявление министра внутренних дел Яна Гамачека о том, что “единственный, у кого есть план на сегодняшний день, - это сам вирус”, полностью соответствует обвинению в халатности и других преступлениях, которые мы указываем в нашей жалобе», - заявил адвокат.