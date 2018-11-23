Aдвокат бывшей супруги и сына премьера Чехии подал жалобу в связи с репортажем портала Seznam

Aдвокат бывшей супруги и сына от первого брака премьера Aндрея Бабиша подал официальную жалобу на действия редакторов портала Seznam Zprávy Иржи Кубика и Сабины Слонковой. Об этом глава правительства ЧР сообщил в интервью интернет-изданию Blesk.cz.

Причиной является то, что репортеры, взявшие у его сына интервью в Швейцарии, где тот проживает со своей матерью, использовали в ходе беседы с А. Бабишем-младшим скрытую камеру. Андрей Бабиш-младший, отметил премьер-министр, является гражданином Словакии и Швейцарии. Жалобу поэтому будут рассматривать швейцарские органы правопорядка.

Директор новостного отдела сервера Seznam.cz Якуб Унгер заявил Чешскому информагентству ЧТК, что считает действия своих подчиненных адекватными.

Премьер также сообщил, что на следующей неделе даст в полиции показания по делу «Гнездо аиста» о злоупотреблении евросубсидиями. Обвиняемыми по делу выступает глава правительства и лидер ANO Андрей Бабиш и двое его взрослых детей.