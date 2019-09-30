Административное дело в отношении премьера Бабиша о конфликте интересов прекращено

Органы Центрально-Чешского края прекратили административное дело в отношении премьера Андрея Бабиша, подозреваемого в конфликте интересов, сообщает чешская газета Právo со ссылкой на Вацлава Кнотека, адвоката премьера.

На возможный конфликт интересов указала организация Transparency International (TI), по мнению которой Бабиш, будучи премьером, продолжал контролировать Agrofert и принадлежавшие ему СМИ.

Делом занимались местные органы власти населенного пункта Черношице, под который подпадают и Пругонице, где Бабиш проживает, а затем администрация Центрально-Чешского края. Это, по мнению ТI, ставит под сомнение незаинтересованность властей в исходе дела, так как гетманом Центральной Чехии является Ярослава Покорна-Ерманова, близкий сотрудник Андрея Бабиша по партийной линии.