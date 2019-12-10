Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»

Вечером 10 декабря члены администрации района Прага-Ржепорые проголосовали за создание на своей территории мемориала в память о бойцах Русской освободительной армии, павших при поддержке Пражского восстания в мае 1945 года. «За» проголосовало десять из десяти присутствовавших членов районного совета, состоящего из 11 депутатов.

Староста Павел Новотны отклонил предложение жителей района провести референдум по вопросу установки памятника. Прения продолжались около двух часов – основным пунктом дискуссии послужил вопрос, относились ли силы РОА к частям СС. Присутствовавшие на собрании потомки свидетелей событий подтвердили, что на территории Ржепорые «власовцы» вели себя исключительно корректно и не притесняли местное население. Инициаторы создания мемориала, облик которого еще предстоит выбрать, напомнили, что генерал Власов и полковник Буняченко останавливались в Ржепорые в ночь с 6 на 7 мая 1945 года.

МИД РФ ранее уже выразил свой категорический протест против создания подобного мемориала. Чешское внешнеполитическое ведомство, со своей стороны, напомнило, что вопрос установки памятников, согласно законам Чешской Республики, находится исключительно в ведении местных властей. Администрация намерена поставить памятник уже в следующем году, когда будет отмечаться 75 годовщина окончания Второй мировой войны. По словам главы района Павла Новотны, следует увековечить память около 300 бойцов РОА, павших в дни Пражского восстания. Администрация планирует снабдить памятник информационной табличкой, на которой будут указаны не только положительные, но и негативные стороны действий РОА.