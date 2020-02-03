Администрация Праги выделила на интеграцию иностранцев 2,68 млн крон

Пражская мэрия в текущем году выделит на поддержку 42 проектов по интеграции иностранцев 2,68 млн крон. Денежные средства будут направлены на проведение курсов чешского языка, а также на работу «Интеграционного центра Прага».

Мэрия финансово поддержит создание новых языковых версий приложения Praguer 2020, которое помогает зарубежным гостям ориентироваться в городе и решать вопросы административного характера.

200 тысяч крон будет направлено на развитие программы «Новая школа» по оказанию помощи детям – иностранцам, обучающимся в чешских учебных заведениях.

Столичная администрация далее поддержит работу в Праге культурных представительств иностранных государств, а именно Ирака и Казахстана.

В настоящее время в столице Чехии проживают 206 тысяч иностранцев, главным образом украинцев, словаков и россиян.