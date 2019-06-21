Администрация Праги против восстановления Марианской колонны

В ночь на пятницу, 21 июня, члены городского собрания Праги вновь проголосовали против восстановления на Староместской площади Марианской колонны, разрушенной еще в 1918 году. Установки копии памятника XVII столетия добивается скульптор Петр Ваня, который уже привез в Прагу все необходимые для установки элементы новой колонны. Часть балюстрады памятника перевезена на Староместскую площадь.

Возглавляемая скульптором Петром Ваней группа действует на основании официально полученного строительного разрешения. Для восстановления Марианской колонны, которую сторонники Вани считают памятником защитникам Праги в годы Тридцатилетней войны, а противники воспринимают в качестве символа рекатолизации страны, заставившей множество чехов навсегда покинуть родину, однако, необходимо согласие владельца соответствующего земельного участка. Таковым является администрация Праги.