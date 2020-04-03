Администрация Праги 6 убрала с постамента памятник И. Коневу

Администрация пражского района Прага 6 в пятницу утром демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.

Статуя будет временно находиться в депозитарии, а затем станет частью экспозиции «Музея памяти XX века», который должен открыться в Праге в ближайшее будущее, сообщил информагентству ЧТК пресс-секретарь Праги 6 Ондржей Шрамек. Согласно решению мэрии этого столичного района, на месте памятника Коневу будет установлен монумент, напоминающий об освобождении Праги в конце Второй мировой войны.

Напомним, что Прага 6 приняла решение убрать памятник из-за повторных атак вандалов. Идея вызвала бурю протестов со стороны части общества, а также Посольства РФ в Чехии. Постамент был временно прикрыт защитной пленкой.

Статуя Коневу была торжественно установлена на площади только 9 мая 1980 года. Ее автором является скульптор Зденек Крыбус и архитектор Вратислав Ружичка.