Администрация Праги-6 убирает леса и защитную пленку с памятника маршалу Коневу

Администрация района Прага-6 приняла решение убрать строительные леса и защитную пленку, которой 30 августа закрыла памятник маршалу Ивану Коневу. На скульптуру советского военачальника, которую периодически обливают красной краской, нанесено антиграффити-покрытие.

По сообщению пресс-секретаря администрации района, защитная конструкция «показала себя как контрпродуктивная». Пленку неоднократно срывали сторонники сохранения памятника маршалу.

Ранее администрация отказалась в очередной раз очищать памятник, облитый краской в ночь на 22 августа, в годовщину вторжения в Чехословакию 1968 г. Это решение вызвало протесты со стороны посольства и МИД России. Местные власти, со своей стороны, предлагают перенести монумент на территорию российского посольства, где памятник будет в безопасности.