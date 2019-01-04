Администрация Праги-1 наложила штрафы на активистов, выбросивших букеты М. Земана и А. Бабиша

Лорета Вашкова
04-01-2019
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Администрация первого пражского района приняла решение о назначении административного наказания в виде штрафа для активистов, выбросивших в мусорные урны букеты некоторых политиков. На каждого из активистов наложен штраф в размере 2 тысяч крон (78 евро). В уличные корзины для мусора оказались выброшенными цветы, которые в День борьбы за свободу и демократию, 17 ноября, возложили к памятнику на пражском Национальном проспекте президент Милош Земан, премьер Aндрей Бабиш и зампредседателя парламента, глава движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура. В тот же день 1989 г. на этом месте была подавлена студенческая демонстрация против коммунистического режима страны.

Цветы в мусорные урны выбросили Отакар Гемунд и другие члены группы Kaputin, которая выступает против политического курса России, проводимого президентом В. Путиным. Большинство коалиционных и оппозиционных политиков осудили такие действия активистов. Пресс-секретарь М. Земана назвал активистов «фашистскими подонками», которых поддерживает оппозиционная партия TOP 09, от чего отмежевался глава TOP 09 Иржи Поспишил.

Лорета Вашкова
04-01-2019
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