Абсолютным победителем конкурса «Золотой кубок Pivex» назван Zubr Gold

Абсолютным победителем 27-го престижного дегустационного конкурса «Золотой кубок Pivex» (Zlatý pohár Pivex - pivo 2019), ежегодно проводимого среди чешских сортов бутилированного пива, стала марка Zubr Gold ("Золотой зубр") пивзавода Zubr в г. Пршерове. Та же самая марка названа лидером в категории светлого разливного пива. Среди темных сортов на первое место вышел лагер Bernard černý ležák, непастеризованное пиво, а в категории безалкогольных - Birrel завода Radegast.

В нынешнем состязании приняло участие 50 марок пива и 13 отечественных пивоваренных предприятий. Конкурс Pivex проводится в Чешской Республике с 1990-х гг., когда в Выставочном комплексе Брно открылась ярмарка с одноименным названием.

Результаты голосования были оглашены в понедельник на гала-вечере пивоваров и солодовников Чешской Республики, проходившего в брненском отеле Voroněž.