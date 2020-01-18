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А. Большунов - победитель гонки на 15 км на Кубке мира в Нове Место

Лорета Вашкова
18-01-2020
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В субботу, 18 января, в рамках этапа Кубка мира, проходящего в Нове Место-на-Мораве, победителем мужской индивидуальной гонки свободным стилем на 15 километров стал россиянин Александр Большунов.

Большунов так на 75 очков опережает Йоханнеса Клебо, ставшего третьим в общем зачете, а в субботней гонке опередил на 24,3 сек. финского спортсмена Ийво Нисканена, завоевавшего в Чехии серебро. Бронза досталась норвежцу Шуру Рете.

Чешский спринтер Адам Феллнер занял 40-е место, Петр Кноп – 41-е.

 
 
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