А. Бабиш: Чехия не будет в связи с заключением ЕК о возможном конфликте интересов премьера возвращать субсидии

В ходе обсуждения проекта госбюджета на 2020 год, проходящего 4 декабря в верхней палате парламента ЧР, премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что «Чехии не придется в связи с аудиторским заключением о конфликте его интересов как главы правительства, который якобы имеет место, возвращать какие-либо европейские субсидии». Премьер также сообщил, что он не имеет ничего против того, чтобы мэр Праги Зденек Гржиб обнародовал текст заключения аудиторов ЕК.

По мнению А. Бабиша, невероятным он считает также сценарий, «в рамках которого он из-за подобного рода спекуляций не имел бы права участвовать в заседании Европейского совета о приоритетах многолетнего бюджета на период 2021-2027 гг.».

По данным чешских СМИ, Чешской Республике придется вернуть в европейскую казну 451 млн крон (18 млн евро) вследствие конфликта интересов премьера, возникшего из–за холдинга Agrofert. Министр регионального развития Клара Досталова в понедельник, в свою очередь, заявила, что «ЧР не считает данное заключение Европейской комиссии окончательным».