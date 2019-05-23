97 процентов чешских компаний в машиностроении повысят в 2019 году зарплату

Тимур Кашапов
23-05-2019
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Десять процентов машиностроительных компаний в Чешской Республике в 2019 году сократит штат сотрудников, в то время, как двадцать процентов планируют принять новых работников. Представители 97 процентов компаний также заявили о намерении увеличить заработную плату в текущем году. Такие данные опубликовала компания CEEC Research, которая провела соответствующий опрос.

«Хотя большинство машиностроительных компаний по-прежнему страдают от нехватки персонала, одна десятая из них заявила о готовности сокращать штат. Это связано с сокращением заказов. Компании оптимизируют производственные процессы, внедряют новые технологии, повышают производительность труда», - сказала Алена Бурешова, директор CEEC Research по промышленности.

 
 
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