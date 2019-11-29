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95% ВИЧ-инфицированных в Чехии не пренебрегают лечением

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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Как сообщает Государственное управление здравоохранения Чешской Республики, в стране растет количество ВИЧ-инфицированных, которые не пренебрегают лечением и принимают соответствующие препараты. Если в 2013 г. это было 75% всех ВИЧ-инфицированных, то в прошлом году их доля увеличилась до 95%. Такие данные были опубликованы в преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

С 1986 г. на территории Чехии было выявлено около 3600 человек, зараженных вирусом иммунодефицита. У 660 он перешел в форму СПИДа. Примерно 300 больных скончалось. По прогнозам, более 500 человек, проживающих в Чехии, не знают, что заражены ВИЧ. 30% всех диагностированных случаев наличия вируса выявлено у иностранных граждан, постоянно проживающих в Чехии.

 
 
 
 
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