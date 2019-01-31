90 процентов жителей Праги назвали город безопасным

Тимур Кашапов
31-01-2019
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Почти 90 процентов жителей Праги чувствуют себя здесь в безопасности, причем наивысший показатель был зафиксирован среди жителей районов Ржепы и Горни-Почернице. Самой большой проблемой пражане называют наркотики, вандализм и уличную преступность. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на результаты опроса Ipsos Public Affairs, проведенного по заказу администрации города и полиции.

Как показал опрос, большинство туристов также чувствуют себя в чешской столице в безопасности. По их мнению, наибольшую опасность для Праги представляют наркотики и связанная с ними преступная деятельность.

 
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