90% стоимости лечебной конопли оплатят медицинские страховые компании

Антон Каймаков
21-06-2019
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Чешские депутаты сказали свое слово. 90% стоимости лечебной конопли, по мнению законодателей, пациентам должны оплачивать медицинские страховые компании. Соответствующая поправка была передана на обсуждение в Сенат. Предполагается, что в Чехии нуждается в лечебной конопле около 3000 больных.

В мае текущего года в Чехии насчитывалось 665 пациентов, которым врачи выписывали лечебную коноплю. Всего этим больным в аптеках было выдано около 5000 граммов необходимого препарата. Общее количество пациентов, использующих лечебную марихуану для борьбы с недугами, постепенно увеличивается. В прошлом году таких граждан было 447, выдано 4800 граммов конопли.

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