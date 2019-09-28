90 лет назад собор св. Вита в Праге открылся для посетителей

Кафедральный собор св. Вита в Праге отмечает круглую дату – 28 сентября 1929 г. он был официально открыт для посещения. Полное завершение строительных работ в храме было приурочено к 1000-летию гибели св. Вацлава, которую на тот момент историки датировали 929 годом.

Открытие собора символизировало независимость Чехословакии. С 1997 г. храм официально называется собором свв. Вита, Вацлава и Войтеха; он служит местом погребения чешских королей, аристократов и епископов. Строительство храма продолжалось с 1344 по 1929 г. Ежегодно собор посещает 2,4 млн туристов и он является самой популярной достопримечательностью Чехии.