90 лет назад собор св. Вита в Праге открылся для посетителей

Катерина Айзпурвит
28-09-2019
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Кафедральный собор св. Вита в Праге отмечает круглую дату – 28 сентября 1929 г. он был официально открыт для посещения. Полное завершение строительных работ в храме было приурочено к 1000-летию гибели св. Вацлава, которую на тот момент историки датировали 929 годом.

Открытие собора символизировало независимость Чехословакии. С 1997 г. храм официально называется собором свв. Вита, Вацлава и Войтеха; он служит местом погребения чешских королей, аристократов и епископов. Строительство храма продолжалось с 1344 по 1929 г. Ежегодно собор посещает 2,4 млн туристов и он является самой популярной достопримечательностью Чехии.

 
 
 
 
 
 
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