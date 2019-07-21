90 лет назад была обнаружена могила учителя народов Яна Амоса Коменского

22 июля 1929 года завершились исследования чешских и голландских ученых, направленных на поиски места упокоения Яна Амоса Коменского, самого великого чешского ученого XVII века, философа и мечтателя, предсказавшего будущее развития науки, талантливейшего писателя и гениального педагога, получившего прозвище – учитель народов. Поиски утраченной могилы ученого интенсивно велись со второй половины XIX столетия. Успех сопутствовал группе исследователей под руководством чешского антрополога Йиндрижиха Матейки.

Могила Яна Амоса Коменского была обнаружена в бывшей часовне лютеранского валлонского костела в Нардене. Разрешив необходимые исследования, глава города, в случае обнаружения захоронения, одновременно запретил вывоз останков Коменского на его историческую родину.