90 лет назад была обнаружена могила учителя народов Яна Амоса Коменского

Антон Каймаков
21-07-2019
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22 июля 1929 года завершились исследования чешских и голландских ученых, направленных на поиски места упокоения Яна Амоса Коменского, самого великого чешского ученого XVII века, философа и мечтателя, предсказавшего будущее развития науки, талантливейшего писателя и гениального педагога, получившего прозвище – учитель народов. Поиски утраченной могилы ученого интенсивно велись со второй половины XIX столетия. Успех сопутствовал группе исследователей под руководством чешского антрополога Йиндрижиха Матейки.

Могила Яна Амоса Коменского была обнаружена в бывшей часовне лютеранского валлонского костела в Нардене. Разрешив необходимые исследования, глава города, в случае обнаружения захоронения, одновременно запретил вывоз останков Коменского на его историческую родину.

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