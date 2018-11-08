9 ноября в Праге откроется фестиваль Balkan Bashavel-2018

9 ноября поклонники южной музыки смогут посетить в Праге фестиваль балканской музыки Balkan Bashavel, который пройдет в клубе Kasárna Karlín по адресу Prvního pluku 20/2. Гостей фестиваля ожидают балканские мелодии, цыганская музыка и карибское регги.

На Balkan Bashavel-2018 выступят, в частности, словацкая группа Malalata, чешская Circus Brothers и Мартин Юрачек, более известный как ди-джей Gadjo.cz. Также посетителей ожидают семинар по жонглированию и развлекательная программа. Стоимость билета 160 крон.