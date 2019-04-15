85 чешским партиям и политическим движениям грозят штрафы

Треть из 257 политических партий и движений Чешской Республики не послали в установленный срок ответственной инстанции свой финансовый отчет за 2018 год. К 1 апреля 2019 года Управление по надзору за хозяйствованием партий и политических движений не получило необходимую информацию от 85 субъектов, за что им грозят штрафные санкции в размере до 200 тысяч крон (7,7 тысячи евро). Если отчеты не будут Управлением получены также и после рассылки напоминаний, то штраф может вырасти до 2 миллионов крон (77 тысяч евро).

Парламентских партий и движений среди штрафников нет.