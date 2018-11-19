80% чешских семей подключены к Интернету

Катерина Айзпурвит
19-11-2018
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Согласно данным Чешского статистического управления, в настоящий момент 80% чешских домохозяйств подключены к Интернету, что на 13 процентных пунктов выше, чем пять лет назад. Однако показатель Чешской Республики отстает от среднего по Евросоюзу.

Почти 45% подключенных к Интернету чешских домохозяйств используют беспроводной wi-fi, 25% – телевизионный кабель и 15% – цифровую телефонную сеть xDSL. Всего доступом к Интернету обладает 7 млн 100 тыс. чехов старше 16 лет, что на 400 тыс. больше, чем в 2016 г. Через мобильный телефон в Сеть выходит 58% жителей страны.

 
 
 
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