80% чешских семей подключены к Интернету

Согласно данным Чешского статистического управления, в настоящий момент 80% чешских домохозяйств подключены к Интернету, что на 13 процентных пунктов выше, чем пять лет назад. Однако показатель Чешской Республики отстает от среднего по Евросоюзу.

Почти 45% подключенных к Интернету чешских домохозяйств используют беспроводной wi-fi, 25% – телевизионный кабель и 15% – цифровую телефонную сеть xDSL. Всего доступом к Интернету обладает 7 млн 100 тыс. чехов старше 16 лет, что на 400 тыс. больше, чем в 2016 г. Через мобильный телефон в Сеть выходит 58% жителей страны.