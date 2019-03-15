80 лет назад в Чехословакию вторглись войска нацистской Германии

Ровно 80 лет назад, 15 марта 1939 года, на территорию Чехословакии вторглись войска нацистской Германии. Молниеносная оккупация Чехии, Моравии и Силезии была осуществлена практически в течение одного дня. Беспрепятственному вводу гитлеровских войск на территорию Чехословакии предшествовало согласие, вырванное путем насилия и угроз у тогдашнего чехословацкого президента Эмиля Гахи.

Чешской армии было велено остаться в казармах и сдать оружие. В тот же день, 15 марта, в Прагу приехал Адольф Гитлер. Чешское правительство под руководством Рудольфа Берана решило подать в отставку, однако президент Гаха кабинет министров освободить от должности отказался. Днем позднее Гитлер в Пражском граде объявил о создании Протектората Богемии и Моравии.

Оккупация страны длилась шесть лет, до мая 1945 года.