80 лет назад начал в Польше формироваться Чехословацкий легион

Восемьдесят лет назад начал на территории Польши формироваться первый Чехословацкий легион, создаваемый с целью военного противостояния нацистской Германии. Декрет о его возникновении подписал 3 сентября 1939 года тогдашний глава польского государства Игнаций Мосцицкий. В легион вступали как беженцы с территории Чехословакии, так и граждане Польши чешской и словацкой национальностей.

В результате вторжения СССР в Польшу был легион 19 сентября 1939 года взят в плен Красной армией. Двумя стам военнослужащих удалось перебраться в Румынию.

После освобождения из советского плена в 1940-41 гг. чехи и словаки воевали во Франции и на Ближнем Востоке. Часть из них стала основой чехословацких подразделений на Восточном фронте.