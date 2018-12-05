8 октября может стать памятным днем Сокольского движения

Депутаты нижней палаты парламента одобрили поправку к закону, которой 8 октября вносится в число так наз. памятных дней Чешской Республики. Этот день будет посвящен Сокольскому движению и станет напоминанием о трагических событиях 1941 г., когда по прямому приказу протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха была проведена «Акция Сокол», в ходе которой гестапо были арестованы все члены движения, а спустя несколько дней организация была ликвидирована. Арестованные попали в тюрьмы и концлагеря.

Поправка, представленная на рассмотрение Вацлавом Клаусом-младшим и группой других депутатов от партии гражданских демократов, передана на рассмотрение в Сенат, после чего ее еще должен утвердить своей подписью президент страны. В Чехии памятные дни не являются государственными праздниками, однако имеют символическое значение и отмечаются в календаре.