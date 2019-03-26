8 лет тюремного заключения за нападение на теннисистку Квитову

Краевой суд города Брно во вторник вынес решение по делу о нападении на чешскую теннисистку Петру Квитову. Обвиняемым по делу выступает Радим Жондра, который отрицает свою вину, однако был опознан жертвой. За разбойное нападение и нарушение неприкосновенности жилища он был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что злоумышленник проник в квартиру спортсменки в Простеёве под предлогом осмотра котла отопления. Когда Петра Квитова по его просьбе включала горячую воду, преступник приставил к ее горлу нож. В ходе борьбы теннисистка схватилась за лезвие и, будучи левшой, серьезно поранила левую руку, которую ей пришлось долго восстанавливать. Преступник ушел, когда спортсменка отдала ему 10 тысяч крон (около 400 евро), после чего Квитова смогла вызвать «скорую помощь» и полицию.